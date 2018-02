Stiri pe aceeasi tema

- Medicover, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de servicii medicale private, si-a crescut veniturile in anul 2017 cu 19,6% pana la 73,8 milioane euro, fata de valoarea de 61,7 milioane euro raportata in 2016. La nivel de venituri, Medicover Romania se afla pe pozitia trei in cadrul grupului,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis si sedinta de joi pe plus, continuand trendul de miercuri, iar principalii indicii inregistrau la ora 10.00 cresteri cuprinse intre 0,1% si 0,5%. BET, principalul indice al BVB, avansa cu 0,54%, BET-FI cu 0,10%, BET-NG cu 0,25%, iar BET-TR cu 0,53%. …

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu cresteri usoare pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de miercuri, dupa scaderile de peste 2% consemnate in ziua anterioara, iar rulajul a coborat la 32,45 milioane de lei (6,97 milioane de euro), de la 83,76 milioane de lei (18,04 milioane de euro) marti.

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi pe plus, dupa pierderile din ultimele zile, indicele principal, BET, marcand un avans de 1,91% la ora 10.00. In acelasi timp, BET-Fi urca cu 1,93%, iar BET-NG cu 1,9%. Cea mai mare crestere in randul principalelor actiuni cotate era…

- Bursa de la Bucuresti a inchis cu scaderi de peste 2% pe toti indicii sedinta de tranzactionare de marti, in ton cu bursele europene. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a depreciat cu 2,13%, la 8.007,41 puncte. Indicele BET-Plus, care…

- Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a adunat o avere impresionanta de-a lungul anilor. Ionela Prodan, care in luna ianuarie a ajuns de urgența la spital din cauza unor probleme de sanatate , este una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara din țara noastra. Ionela Prodan, care…

- Senatul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (UNATC) din Bucuresti a transmis, vineri, ca se distanteaza de rectorul Nicolae Mandea in decizia acestuia de a il sustine pe Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI…

- Grupul Digi, listat pe Bursa de la Bucuresti, a anuntat vineri seara ca a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar, facilitate care inlocuieste un imprumut luat in 2017. Bancile Citibank si ING au intermediat aceasta tranzactie. Noua facilitate are o maturitate…

- Producatorul de panificatie Boromir Ind a initiat o oferta publica de cumparare pentru 13,25 milioane actiuni, respectiv 5,68% din capitalul companiei, suma totala pusa la bataie fiind de 4,9 milioane lei. Oferta se va derula la un pret per actiune de 0,37 lei si se va derula in perioada…

- Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendințe de apreciere a monedelor la nivel regional. Tranzacțiile s-au realizat între 4,649 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,654 – 4,657 lei. Media dolarului american a urcat de la 3,7442…

- Andrei Vlad (18 ani) este un viitor produs de export premium. Cel putin asta sustine Becali, care a dezvaluit ca a refuzat o oferta extrem de tentanta pentru goalkeeper-ul venit de la Craiova. Florin Nita este pe punctul de a semna cu Sparta Praga, insa FCSB are un portar de mare viitor sub contract.…

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- Oferta se va desfasura in perioada 29 ianuarie - 8 februarie. Invervalul de pret al unei actiuni in cadrul ofertei este cuprins intre 19 si 28 de lei. Astfel, compania ar putea debuta in arena de tranzactionare cu o capitalizare bursiera intre 372 si 549 mil. lei (81-119 mil. euro).

- ♦ Bursa de la Bucuresti este inca definita de un peisaj al unei lichidati anemice in comparatie cu principalele burse din regiune, respectiv cele din Viena si Varsovia ♦ Cum ar putea creste valoarea zilnica de tranzactionare la Bucuresti? Piata de capital de la Bucuresti, aflata intr-un…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a "pierdut" 0,64% din valoare si a ajuns la 8.436,41 puncte.

- Primaria Timișoara se pregatește sa inceapa lucrarile de reabilitare la doua poduri: Eroilor și Ștefan cel Mare. Banii pentru aceste șantiere vin, in cea mai mare parte, de la București, pentru ca proiectele au fost aprobate la finanțare prin PNDL II. Consilierii locali trebuie sa voteze actualizarea…

- Liderul PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat, luni, înainte de sedinta CExN, ca se considera nevinovat în privinta acuzatiilor DNA la adresa sa, mentionând ca nu are de ce sa faca un pas înapoi. "Sunt nevinovat si am convingerea ca adevarul se gaseste între…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Comitetul Executiv Național a fost amanat cu doua ore pentru…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii iar valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 59,94 milioane de lei (12,92 milioane de euro), de la 53,55 milioane de lei (11,54 milioane de euro) joi.

- ♦ Rulajul mediu zilnic de tranzactionare de la Bucuresti a fost in 2017 la maximul ultimilor trei ani ♦ Cresterea a fost determinata de listarile a patru companii private, ceea ce i-a determinat pe reprezentantii bursei sa afirme ca 2017 a fost „cel mai dinamic an“ din istorie ♦ Sa fie suficient pentru…

- Nicolae Stanciu era, marti, ca si transferat la Sparta Praga. Miercuri, negocierile au intrat in impas. Belgienii sunt nemultumiti de suma pe care formatia din Cehia vrea s-o plateasca pentru mijlocasul roman. Nicolae Stanciu semneaza cu SPARTA PRAGA. Anderlecht primeste 4,8 MILIOANE DE EURO…

- Aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in anul 2017 in Romania, in crestere cu 10,71% fata de aceeasi perioada din anul anterior, in timp ce numarul inregistrarilor de masini rulate a ajuns la aproape 519.000 de unitati, mai mult cu 74,55% raportat la intervalul de referinta,…

- Anul trecut, valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fata de 2016, ca urmare a capacitatii pietei de a absorbi atat proiecte mici, cat si proiecte de peste 1.000 de apartamente. Mai mult de trei sferturi din valoarea…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Bucuresti a vandut printr-un plasament privat obligatiuni in euro pe cinci ani cu o dobanda de 5,75% pe an, operatioune prin care a strans 12,525 mil. euro. Impact a vrut sa vanda obligatiuni, negarantate de 30 milioane de euro, dar a strans numai 41,75% din…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a "pierdut" 1,03% din valoare si a ajuns la 7.614,51 de puncte.

- Potrivit site-ului ANAF, urmatoarea licitație va avea loc pe 12 decembrie, urmand ca licitațiile sa continue pana pe 20 decembrie.In ceea ce privește locuințele vandute, prețurile incep de la 10.000 de euro pentru o garsoniera și 15.550 de euro pentru un apartament cu doua camere.Un…

- Inspectorii de munca au dat in numai cateva zile amenzi in valoare totala de circa 3,6 milioane de lei, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Inspectia Muncii. "Inspectia Muncii a desfasurat,…

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile tot mai vitrege din piața, provocate pe…

- Actiunile Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emitent de la bursa romaneasca, au scazut astazi cu 1,4% fata de sedinta precedenta si au inchis la 2,085 lei, cel mai scazut nivel din ultimele sase luni, potrivit datelor BVB. La acest pret capitalizarea bancii de la Cluj, numarul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis mixt sedinta de miercuri, cu un rulaj de peste 1,04 milioane de lei, inregistrat la 45 de minute de la debutul tranzactiilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era in crestere cu 0,19%. O apreciere similara este consemnata…

- BRK Financial Group, ocupanta locului 10 in topul intermediarilor de la Bucuresti, va prelua portofoliul de clienti al societatii de brokeraj Confident Invest ca urmare a faptului ca activitatea autorizata in calitate de SSIF a Confident Invest va inceta. “Clienƫii Confident Invest vor fi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Condițiile in care traiesc cei peste zece mii de focșaneni care locuiesc in cartierul Bahne și facturile pe care le platesc la ENET nu sunt importante pentru cei șapte consilieri PNL și Costel Birsan de la UNPR/PMP. Aceștia nu au fost de acord, ieri, cu proiectul de hotarare referitor la continuarea…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,48%, dupa ce marti bursa de pe Wall Street a incheiat sedinta la un nivel record. Indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.523,15 puncte, in crestere cu 106,67 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- Gheorghe Stefanescu, poreclit Bachus, a fost proprietarul unui depozit de vinuri din Bucuresti, care a reusit in perioada anilor ’70 sa vanda ilegal nu mai putin de 400.000 de litri de vin, producand statului o paguba estimata la cinci milioane de dolari.

- Tranzactii cu obligatiuni municipale in valoare de peste 218 milioane de lei (47 milioane de euro) au fost derulate vineri la Bursa de la Bucuresti (BVB) ceea ce a determinat o crestere de aproape sase ori, la 266,5 milioane de lei (57,45 milioane de euro) a rulajului total, comparativ cu sedinta precedenta.

- IKEA nu va organiza o campanie de reduceri de Black Friday, dar va cobori preturile pentru o saptamana, incepand cu 20 noiembrie. Magazinul IKEA nu va avea o oferta de Black Friday, dar in perioada 20 – 26 noiembrie, retailerul va oferi vizitatorilor o selecție de produse la prețuri cu pana la 50% mai…

- Cei mai mari datornici ai fiscului clujean la contributii sociale Societatile administrate de Regionala Cluj a fiscului aveau restante de aproape 100 de milioane de euro la contributiile sociale, obligatiile neachitate pana la 30 septembrie 2017. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat…