- In data de 16 iulie 2019, un cetațean din Micești, a gasit o plasa de cumparaturi pe banca din stația de autobuz de langa supermarket-ul Kaufland. In plasa se afla o sticla de vin, un set Rexona Man, ciocolata, și o anumita suma de bani. Cetațeanul a anunțat un echipaj al Polției Locale Alba Iulia […]…

- Zgomote ciudate, șoapte grabite și geamuri sparte s-au auzit in toiul nopții de marți spre miercuri, la biserica Sf. Nicolae din parcul mare din Gherla. In jurul orei 0,30, alarmați de cele auzite, vecinii au sunat la 112, iar in scurt timp au aparut echipajele de intervenție de la Poliție, Jandarmerie…

- Nu de puține ori, administrația publica din Sebeș a intervenit in zonele periferice ale municipiului prin acțiuni ample de ecologizare sprijinite de companiile locale, dar și pentru stingerea incendiilor din aceste zone. “Cu foarte puțin timp in urma, alaturi de SVSU și Poliția Locala, ne-am deplasat…

- OLYMPUS DIGITAL CAMERA In data de 11 iunie 2019, la ora 19:40, o echipa a Poliției Locale Alba Iulia, aflata in patrulare in zona istorica a orașului, a surprins un minor din comuna Meteș, sat Tauț, in timp ce scria cu un spray de culoare neagra pe pereții din șanțurile Cetații Alba Carolina. Acesta…

- Marcel Lepa, criminalul politistului din Timis, a fost prins, marți dimineața, in localitatea Remetea, județul Timiș. Suspectul se ascundea in casa unui cunoscut, care nu era locuita. Proprietarul casei spune ca a anuntat forțele de ordine dupa ce l-a descoperit pe barbat ascuns sub o masa. Timp de…

- Un hoț din Bihor a golit, la propriu o casa din Tileagd, furand toate obiectele din locuința, inclusiv țevile de apa. Individul a comis furturile timp de o jumatate de luna, ajutat de doi copii de zece ani din comuna și profitand ca proprietarul nu locuia permanent acolo. Hoțul din Tileagd a fost prins…

- O femeie și fiica ei au fost spulberate de o mașina condusa de o șoferița. Incidentul a avut loc asta-seara, in jurul orei 19.15, pe Calea Moților, din orașul Alba Iulia. Din primele informații se pare ca o femeie și fiica acesteia au fost lovite de un autoturism marca Renault, inmatriculat in județul…