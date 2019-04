Botosani, 12 apr /Agerpres/ - Contingentul de muncitori straini din Romania ar putea fi majorat daca firmele din mediul privat o vor cere, a declarat, vineri, la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai.



Acesta sustine ca, in acest an, numarul de permise de munca pentru lucratori straini a fost majorat de la 15.500 la 20.000, insa cifra ar putea creste, daca vor exista cereri din partea firmelor romanesti.



"Anul acesta am dat o hotarare de guvern cu un numar de 20.000 de posibilitati de permise de munca. Daca mediul privat o va cere, cu siguranta vom mari acest contingent.…