Bruxelles. Înalt funcţionar european, condamnat pentru viol Acest director, de nationalitate estoniana, nascut in 1967, are la dispozitie o luna pentru a face apel impotriva acestei decizii, luata luni in prima instanta de tribunalul corectional din capitala belgiana, informeaza marti AFP. 'El sustine ca victima a consimtit, insa in motivarea sentintei tribunalul considera ca acest consimtamant nu exista', a explicat Luc Hennart, care prezideaza prima instanta francofona de la Bruxelles. Faptele au avut loc in septembrie 2015, cu ocazia 'unei petreceri organizate de cel interesat pentru a-si motiva colaboratorii sa participe la un nou proiect… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

