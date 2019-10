''Motiunea nu va fi dezbatuta'', a anuntat John Bercow, care a estimat ca ar fi ''repetitiv'' sa organizeze un al doilea vot pe acelasi subiect.

Motiunea a fost amendata sambata, ceea ce a constrans guvernul condus de Boris Johnson sa solicite Uniunii Europene o amanare a Brexitului, prevazut pentru 31 octombrie.

''Pe scurt, motiunea de astazi este in esenta aceeasi ca cea de sambata si Camera (Comunelor) a decis in acest dosar. Circumstantele de astazi sunt in esenta aceleasi ce cele de sambata. Decizia mea este asadar aceea ca motiunea nu va fi dezbatuta azi pentru ca ar fi…