'Pentru romanii din Marea Britanie inseamna si ce a insemnat si prima forma si ar fi foarte bine daca de data aceasta am ajunge la o intelegere care pe urma se pune in practica. In acord, lucrurile care au fost negociate si acceptate de ambele parti nu s-au schimbat, ele au fost pastrate, ceea ce s-a renegociat si s-a schimbat in unele parti este partea numita 'back stop', deci intelegerea pe granita intre Irlanda si Irlanda de Nord. Sunt foarte bucuros ca s-au facut progrese semnificative. Acum trebuie sa vedem daca reusim in Consiliu si sunt optimist sa aprobam acordul, pe urma sa vedem daca…