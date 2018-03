Bravo Europa, un business fondat de un roman, afaceri de zeci de milioane de euro in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Cooperativele inscrise in Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata (UNCAPI), lansata luni, au afaceri de 40 de milioane de euro pe an in cele mai importante ramuri din agricultura, se arata intr-un comunicat al organizatiei, remis AGERPRES. Toate cooperativele,…

- Grupul francez Carrefour este al doilea cel mai puternic retailer local ca cifra de afaceri, dupa gigantul german Kaufland. Carrefour a obtinut in 2017 afaceri de aproape 1,8 mld. euro, cu 18,7% mai mari ca in 2016, arata cel mai recent raport anual al companiei.

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Erste, actionarul majoritar al BCR, si-a publicat miercuri rezultatele financiare aferente anului 2017 pe tot grupul si in tarile in care este prezent. In Romania, unde detine grupul BCR, Erste a anuntat un profit operational de 273,5 milioane euro, in crestere cu 2,8% fata de 266 milioane euro…

- Bilka, unul dintre principalii jucatori din piata de acoperisuri, companie fondata de antreprenorul roman Horatiu Tepes, a incheiat 2017 cu o cifra de afaceri de 394 milioane lei (86 milioane de euro), in crestere cu 45% fata de 2016, cand a inregistrat afaceri de 271 milioane lei. In topul vanzarilor…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, a anuntat joi al doilea mare operator de comunicatii prin cablu. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- MedLife (M), singura retea privata de sanatate de la bursa romaneasca, a raportat la nivel de grup afaceri de 623 milioane de lei pentru 2017, in crestere cu 24% fata de anul precent si a trecut pe profit dupa pierderi de 1,2 mil. lei. Compania a anuntat luni un profit net total de 8,8 mil. lei, ceea…

- Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere de 18,8% in 2017, comparativ cu anul anterior și de 14,8% in ultimul trimestru al anului, fața de cel precedent.…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- Grupul City Grill a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de 33,7 milioane euro, in crestere cu 11% fata de anul precedent. Motoarele cresterii cifrei de afaceri au fost investitiile in tehnologie, eficientizarea operatiunilor si deschiderea a doua noi restaurante. Valoarea totala a investitiilor…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Contractul a vizat achizitionarea unui radar tridimensional mobil-TPS-77, cu distanta mare de descoperire, destinat apararii aeriene. Tipul procedurii a fost negociere fara anunt de participare. ”Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:…

- Vodafone Romania a inregistrat la finele anului trecut 9.944.595 de clienti, reprezentand o crestere de 5,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de clienti, 9.221.666 sunt utilizatori ai serviciilor mobile. Veniturile din servicii raportate pentru trimestrul incheiat la 31…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- Pentru SIXT Group Romania, una dintre companiile de top din industria auto, anul 2017 a fost unul de succes, cu peste 4.000 de autoturisme aflate in administrare și cu o creștere la nivelul tuturor diviziilor sale.

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si citat de Agerpres. “Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat şi chiar…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- România a exportat 8.715 tone de oua în primele noua luni din 2017, în crestere cu 29% fata de de perioada similara din 2016, iar încasarile au urcat cu 53% pâna la 9,555 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) furnizate…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- UniCredit Bank, a cincea cea mai mare banca din Romania, intentioneaza sa isi majoreze capitalul social cu maxim 76 milioane lei, prin aport in numerar, pana la suma de 455 milioane de lei, masura urmand sa fie discutata de actionari pe 29 ianuarie. Operatiunea se va realiza prin emisiunea…

- In 2008 o anumita piesa se auzea la toate radiourile; unii o adorau, altii o detestau, fiind ceva aparte pe piata romaneasca. La scurt timp "Hot" a Innei a devenit hit nu numai in Romania, ci si in afara tarii. Zece ani mai tarziu, la radio se aud nume precum Antonia, Carla’s Dreams,…

- ♦ Economia locala este puternic dependenta de liderii ei, in conditiile in care cele mai mari 1.000 de firme genereaza jumatate din cifra de afaceri totala din economie. Cele mai mari zece companii din Romania au inregistrat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 46 mld. lei,…

- Marii retaileri au deschis cu 18% mai putine magazine in Romania in 2017, fata de anul anterior, insa asteapta afaceri mai mari, in medie, cu 11,3%, potrivit studiului Retailers’ METRICS, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Anul viitor vine cu o provocare pentru…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- Aerostar Bacau si-a bugetat pentru anul viitor o cifra de afaceri de 340 milioane lei, fata de un rezultat de 320 milioane lei planificat pentru 2017, si un profit net de 29,9 milioane lei, fata de 27 milioane lei cat estimeaza pentru anul in curs. Compania, care activeaza in domeniul fabricatiei…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- De ce nu sunt medicamente in Romania? Aceasta este intrebarea care este pe buzele tuturor. De ce nu sunt bani este, insa, adevarata intrebare, cea din spatele primeia. Toți platim asigurari de sanatate, dar ni se pare ca banii se duc intr-un sac fara fund, iar condițiile nu devin mai bune.

- Saptamana trecuta am avut placerea de a participa la un eveniment de presa organizat de Netflix in Berlin, unde compania a vorbit in special despre tehnologiile din spatele serviciului de streaming, si cum vor fi acestea folosite pentru a atrage utilizatori noi spre aceasta platforma. Cu peste 109 milioane…

- Piata de media din Romania va creste cu 11% anul acesta, la 407 milioane euro, iar in 2018 se va majora cu circa 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book realizat de Agentia Initiative, evolutia depasind usor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand…

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- BERD si BCR finateaza cu 38,7 milioane de dolari constructia unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale uzate care va fi construita la Oltenita, judetul Calarasi, de catre Green Oil & Lubes SRL, companie parte dintr-un grup international apartinand unui investitor indian, informeaza BCR. …