- Gheorghe Dinca ar mai fi omorat o tanara, a treia victima lasand in urma obiecte ce nu au fost recunoscute de mamele Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, adolescentele pe care criminalul din Caracal a spus ca le-a ucis.

- Remus Radoi, interlopul la care a apelat șeful Poliției Olt, Nicolae Alexe, pentru a o gasi pe Alexandra Maceșanu, a fost audiat, luni, la sediul DIICOT București privind informațiile pe care le deține despre cazul de la Caracal. Barbatul a fost audiat aproape o ora de anchetatori, iar, la plecare,…

- Anchetatorii din cazul crimelor din Caracal au ridicat, vineri, mașina lui Gheorghe Dinca. Autoturismul cu care le-a luat la ocazie pe Alexandra și Luiza va fi dus la expertizare. In timp ce mașina barbatului a fost ridicata și dusa spre expertizare al Draganești, in curtea casei lui Dinca se fac in…

- DIICOT nu a primit niciun raport de expertiza, nici cel antropologic, nici cel al materialului genetic, pentru fragmentele osoase ridicate din padurea de langa casa lui Gheorghe Dinca, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Porime, purtator de cuvant al DIICOT, anunța MEDIAFAX. Declarațiile vin dupa…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem in cazul crimelor de la Caracal, pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu nerespectarea procedurilor de catre politistul care a preluat apelurile telefonice date de fata de 15 ani, Alexandra Macesanu, la numarul de urgenta 112. DIICOT a anuntat,…