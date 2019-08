Stiri pe aceeasi tema

- „Din informațiile pe care le-am avut cu toții ieri, lansarea candidaturii maestrului Mircea Diaconu aduce ceva nou pe piața politica din Romania. Ințeleg ca luni, la ora 16.00, ALDE are o ședința in care ar urma sa se decida cateva lucruri importante: retragerea candidaturii la prezidențiale a domnului…

- „Eu cred ca stabilitatea politica a Romaniei ar putea fi pusa in pericol. Gandiți-va ca, in doua saptamani, Parlamentul revine la lucru, iar in acel moment PNL va fi obligat – fie ca vrea, fie ca nu vrea – sa introduca o moțiune de cenzura. Un guvern minoritar are puține șanse, acum, in Romania,…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a reitarat, tot intr-o postare pe Facebook, de miercuri, ca eventuala alianța ALDE - PRO Romania se va concretiza doar daca ALDE iese de la guvernare: ”Pe 22 Iulie am spus "daca ALDE iese de la guvernare suntem dispuși sa discutam un proiect politic comun"…

- Calin-Popescu Tariceanu susține ca ALDE poate sa iasa de la guvernare și susține ca, pentru a avea vreo șansa in fața lui Klaus Iohannis, el ar trebui sa fie candidatul stangii politice din Romania la alegerile prezidențiale. Președintele Senatului a fost invitat aseara la TVR pentru a analiza ultimele…

- ”Voi susține total. Il voi susține pe Klaus Iohannis pentru obținerea celui de-al doilea mandat. Nici nu se pune problema, Klaus Iohannis va fi președintele Romaniei. Eu am fost realizator de emisiuni și l-am susținut pe fața pe președintele Klaus Iohannis și voi fi alaturi de domnia sa zi de zi…

- „Situația se complica foarte mult. In opinia mea doamna Dancila face o eroare prin indepartarea doamnei Carmen Dan fiindca ea a fost prima atacata anul trecut dupa 10 august de doamna Firea”, a precizat Bogdan Chirieac la Romania TV. „Cel mai nefericit lucru pentru PSD e sa inceapa razboaiele…

- Premierul Viorica Dancila si Kelemen Hunor, presedintele UDMR, au avut o intalnire, marti, la sediul Guvernului, anunta Antena 3. Potrivit sursei citate, printre temele abordate de cei doi se numara situatia de la Valea Uzului precum si problematica avizelor date in legatura cu acel cimitir. De asemenea,…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…