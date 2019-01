Blue Origin, testată cu succes Inainte de a demara zborurile turistice, racheta Blue Origin trebuie sa realizeze teste cu echipaj uman la bord. Racheta New Shepard, de dimensiuni relativ mici, cu o prima treapta de 18 metri inaltime, in varful careia se afla capsula destinata celor sase pasageri-astronauti care se vor imbarca, in viitor, pentru o calatorie de 11 minute deasupra granitei cu spatiul, fixata printr-o conventie internationala la o distanta de 100 de kilometri fata de Terra. In cadrul testului de miercuri, capsula nu a avut la bord decat experimente stiintifice apartinand NASA, care au avut parte de cele 3-4… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ti-ai fixat un obiectiv, nu e nevoie sa-ti faci griji ca nu o sa-l indeplinesti. Asta mai presupune ca te ferești și de o noua sursa de stres. De asemenea, daca nu ai un obiectiv, nu ai nevoie de atat de multe scuze. Nu ai obiective, nu te trage nimeni la raspundere, nici macar tu.…

- Se apropie de Terra la cea mai mica distanța inregistrata timp de secole la rand si trece pe langa Pamant duminica seara. Este vorba despre Cometa Craciunului, de culoare verde, care orbiteaza planeta Jupiter și Soarele. Corpul ceresc are o nuanța verzuie și o mișcare neobișnuita pentru un o cometa.…

- Vehiculul companiei Virgin Galactic, a antreprenorului Richard Branson, a efectuat joi un zbor in care a ajuns la limita spațiului, in incercarea de a deveni prima nava comerciala cu echipaj uman care ajunge in spațiu de la oprirea, in 2011, a programului navetelor spațiale, relateaza Reuters.…

- Un avion spatial al Virgin Galactic a zburat joi spre frontiera cu spatiul, revenind in conditii de siguranta in desertul californian, ultima etapa dintr-o serie de teste dificile, desfasurate pe parcursul mai multor ani, de compania care spera sa realizeze primul zbor comercial cu pasageri al SUA…

- Prima sonda a Statelor Unite trimisa pe un asteroid, OSIRIS-REx, a ajuns pe 3 decembrie la tinta sa, aflata la o distanta de 122 de kilometri de Terra, dupa o calatorie care a durat 27 de luni.

- Deși pare greu de crezut, a existat atletism și inainte de Usain Bolt, jamaicanul cu opt "aururi" olimpice, scrie a1.ro. Era vremea in care texanul Michael Johnson facea legea pe pistele de alergare. In 1996, la Jocurile Olimpice de la Atlanta, Johnson oprește cronometrul in cursa de 200 de metri…

- Sub presiune factorului antropic, populatia de vertebrate salbatice de pe Pamant a scazut cu 60% intre anii 1970 si 2014, conform unui nou bilant, din ce in ce mai alarmant la fiecare editie, realizat de organizatia non-guvernamentala pentru conservarea naturii World Wide Fund for Nature (WWF) si citat…

- Sonda spatiala Voyager 2 ar fi ajuns la limita sistemului nostru solar, potrivit Agentiei Spatiale Americane. Lansata in 1977, sonda se afla acum la peste 17 miliarde de kilometri distanta de Terra. Distanta este de peste 118 ori mai mare decat cea dintre Pamant si Soare.