Blocajul guvernamental din SUA: Cel mai lung 'shutdown' din istoria Statelor Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Partidul Democrat, care detine majoritatea…

- Blocajul care afecteaza de 21 de zile agentiile guvernamentale federale din Statele Unite, generat de disensiunile presedintelui Donald Trump cu opozitia democrata din Congres, a produs pierderi de 3,6 miliarde de dolari pentru economia americana, estimeaza agentia de evaluare S&P, preluat de…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca nu va participa la Forumul economic mondial de la Davos, care va avea loc intre 21 si 25 ianuarie, daca paralizia partiala actuala ('shutdown') a institutiilor federale americane va continua, transmit Reuters si AFP.'Aveam intentia sa…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agentiei Reuters.