- Un tanar a murit si altul a fost ranit, in urma unui scandal care s-a produs noaptea trecuta in comuna Stejari. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, in urma scandalului, o persoana a fost ucisa si alta ranita. Este vorba de un tanar, de 29 de ani, care si-a pierdut viata in…

- Peste 200 de parinti ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, au protestat, duminica, in Muresenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care iesisera la colindat, scrie Mediafax. Oamenii s-au adunat duminica in…

- In primul rand, ridica semne de intrebare lipsa de informații stranse pana in prezent. De altfel, este o problema și faptul ca Poliția Romana nu are un sistem de recunoaștere faciala, așa cum este, de exemplu, in Germania, care ar ajuta extrem de mult la rezolvarea cazului. In al doilea rand,…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- Una dintre cele sase victime ale accidentelor produse vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, a decedat in cursul noptii la spital, potrivit unui comunicat de presa remis sambata de Inspectoratul de Politie Judetean (IP) Bistrita-Nasaud. Este vorba despre…

- Sase pietoni au fost accidentati, în mai putin de o ora, în trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bârgaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind în stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Florin Fratica, fostul primar al comunei argesene Bradu, si pe Daniela Manolache, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni, in dosarul acordarii unei despagubiri ilegale de peste 35 de milioane lei.

- Primarul comunei valcene Racovita, Sonia Iliescu, precum si fostul viceprimar al localitatii, Ioan Fasca, au fost trimisi, miercuri, in judecata, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, ei fiind acuzati de procurori de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul…

- Un camp de langa Autostrada Bucuresti Pitesti este intesat de caini ciuruiti de gloante si schelete de animale. Potrivit Digi 24, un inginer de la Ocolul Silvic este autorul masacrului, spun localnicii care au si facut plangeri la Politie impotriva lui.Masacrul dureaza deja de trei luni, spun localnicii.…

- In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata avocatul Valentin Cristian Gheorghita, acuzat de bancruta frauduloasa, administratorul judiciar Catalin Andrei Dascal si Elena Cosma, pentru complicitate la bancruta frauduloasa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,…

- Procurorul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Suceava, care a clasat cele mai multe dintre infractiunile pentru care a inceput urmarirea penala impotriva lui Florin Sinescu, fost prefect al judetului, a motivat fiecare solutie. In unele cazuri acesta chiar a laudat modul in care…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: AVRAM PANTELIMON, la data faptelor director sucursala in cadrul S.N.G.N. Romgaz SA Sucursala Tg. Mures, sub aspectul savarsirii infractiunii…

- B.V.T., tanarul de 28 de ani din Campeni, care s-a rasturnat, in cursul nopții trecute, cu autoturismul pe care il conducea, intr-o rapa adanca de 60-70 de metri, provocand moartea unuia dintre pasageri, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Potrivit…

- Dosarul crimelor de pe strada Gheorghe Doja din Focșani, comise in vara, a ajuns in instanța. Opt persoane au calitatea de inculpat, acestea urmand sa fie judecate pentru omor calificat, tentativa la omor calificat, incaierare și conducere fara permis. Conform rechizitoriului, victimele au fost cele…

- Magistratii procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si cei ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare sustin ca propunerile pentru modificarea legilor justitiei vor afecta grav functionarea sistemului judiciar, in cazul in care vor fi adoptate. “Magistratii procurori…

- Mai multi procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au protestat, luni seara, in fata sediului institutiilor, sustinand ca sunt nemultumiti de faptul ca parlamentarii n-au tinut cont de recomandarile Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Peste 80 de procurori din parchetele brasovene, dar si politisti care lucreaza la dosarele penale au protestat luni, timp de o jumatate de ora, incepand cu ora 12.30, in fata Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, nemultumiti de modificarile care se preconizeaza a fi aduse Codului Penal si a…

- Judecatorii si procurorii salajeni vor participa luni, 18 decembrie, intre orele 12 si 13, la un protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. Anuntul a fost facut vineri, de catre judecatorul clujean Cristi Danilet, pe contul sau de Facebook, acesta precizand ca proteste…

- Doi magistrati din Alba Iulia au participat la concursul pentru ocuparea functiei de prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Alba. Ultima proba s-a desfasurat in 10 decembrie, rezultatele urmand sa se anunte saptamana viitoare, dupa perioada in care se pot face si solutiona contestatii.

- Incidentul de vineri seara din orasul Sangeorz-Bai, in care un politist a fost ranit de un tanar de 22 ani, iar acesta din urma a fost impuscat mortal de colegul politistului, este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub aspectul savarsirii infractiunilor de…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe…

- "In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si cele asimilate acestora, prevazute de Codul…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de azi, 5 decembrie 2017, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- O persoana a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind suspectata sa ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de…

- Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost adus, marti, cu mandat, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, unde este audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX. Costel Casuneanu a fost adus cu mandat la Parchetul de pe langa Curtea…

- Compania Lukoil a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești au renunțat la acuzațiile de evaziune fiscala și spalare de bani aduse Petrotel Lukoil SA și directorului Andrey Bogdanov, Parchetul explicand insa ca s-a renunțat…

- Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Petea un camion in care se afla un colet cu peste 1.000 de comprimate de ecstasy, drogurile fiind aduse din Olanda.

- Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus ca Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, pentru o fapta comisa în perioada în care era ministru al Mediului, informeaza miercuri Agerpres. Judecatorii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori într-un dosar de coruptie. Câteva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu…

- Politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti l-au identificat pe M.Cristian Ionel, de 19 ani, din Pitesti, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca, la data de 9 noiembrie, tanarul ar fi patruns intr-un apartament din municipiul Pitesti…

- Printre persoanele audiate in ultimele zile de politistii criminalisti si de procurori se numara vanatori si persoane care puteau sa fie in zona si sa vada ceva, in momentul comiterii dublului asasinat. Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, Mihai Dinca, a declarat,…

- Zaharia Groza, pilotul decedat in mod tragic in urma unui accident aviatic produs sambata pe un camp din apropierea restaurantului „Lutsch 2000”, din comuna Vințu de Jos, ar fi zburat ilegal. Primele indicii ale anchetei demarate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia arata faptul ca avionul…

- La Judecatoria Constanta va avea loc azi primul termen in dosarul in care Mihai Mihai Marian, de 31 de ani, din judetul Vrancea, este suspectat ca ar fi furat din casa arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie. Zilele trecute, Judecatoria Constanta a confirmat arestarea preventiva a barbatului, iar Tribunalul…

- Aleksandar Kralj a fost prins, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a introdus ilegal din Serbia in Romania patru cetațeni irakieni. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat pentru 30 de zile. Mai mult, procurorii au pus in mișcare acțiunea penala impotriva barbatului.…