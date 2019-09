Bistrița-Năsăud: Accidente produse sub influența alcoolului. Șoferii au ajuns răniți la spital Un accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN17C, in județul Bistrița-Nasaud. La fața locului, polițiștii de la Rutiera au constatat faptul ca pe drumul național 17C, in localitatea Salva, un tanar de 29 de ani, din Borșa, care conducea un autoturism pe direcția Salva-Telciu, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul directiei de deplasare, a ieșit in afara parții carosabile și a intrat in coliziune cu un autoturism care era parcat in afara parții carosabile, pe acostament. In urma impactului, autoturismul condus de maramureșean a fost proiectat intr-un gard. Din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

