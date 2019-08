Stiri pe aceeasi tema

- Patru turisti rataciti de luni in Masivul Fagaras sunt cautati de jandarmi si salvamontisti, ei nefiind gasiti in seara de luni, iar verificarile au fost reluate marti dimineata.Potrivit Jandarmeriei Brasov, luni, in jurul orei 13.40, a fost primit un apel prin 112 la dispeceratul Inspectoratului…

- Jandarmii și salvamontiștii din Brașov au reluat cautarile celor patru turiști rataciți in zona munților Fagaraș. Cautarile au fost oprite pe parcursul nopții și reluate in dimineața zilei de marți.

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, a declarat ca, dupa data de 15 iulie, gradul de ocupare pe litoral va ajunge la 95 la suta, estimand ca in aceasta vara la malul marii vor sosi peste doua milioane de turisti, anunța news.ro.Dragos…

- OMV Petrom a început o noua campanie de foraj offshore în ape de mica adâncime, în perimetrul Istria din Marea Neagra. Doua sonde noi vor fi forate pâna la sfârșitul anului, cu investiții aferente de peste 30 de milioane de euro. Cele doua sonde vor fi forate…

- Luna lui Cuptor vine cu prețuri mai mari pe litoral, tarifele de cazare urmand sa fie majorate chiar și cu 20 la suta pe noapte. Camerele vor fi ocupate insa integral, pentru ca, spun reprezentanții patronatelor din turism, romanii vor la mare in iulie și august, cand este cel mai scump.Luna…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc sustine ca in statiunile de pe litoral ar exista la ora actuala aproximativ 5.000 de caini fara stapan. patronatele cer interventia de urgenta a administratilor locale.

- Solicitarea proprietarilor de hoteluri si restaurante de pe litoral de strangere a cainilor vagabonzi din statiuni este indreptatita si cere ca autoritatile care au atributii in acest sens sa isi faca treaba, a declarat Bogdan Trif, ministrul Turismului.

- Asociatia "Constanta Altfel" a inregistrat pe rolul instantei de contencios administrativ si fiscal dosarul 3028 118 2019, care are ca obiect anulare act administrativ autorizatia nr. 1170 19.09.2018. Parati in dosar sunt primarul municipiului Constanta si SC Neo Mamaia SRL. Imobilul de cinci etaje…