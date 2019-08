Stiri pe aceeasi tema

- A XI-a editie a evenimentului “Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition” (BIAS 2019) are loc sambata, 24 august, pe Aeropotul Baneasa - Aurel Vlaicu. Cel mai impresionant show aerian al Romaniei și cel mai așteptat al anului reunește sute de aeronove, piloti civili si militari.…

- Ne mai despart doar cateva zile de ediția aniversara a unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa, UNTOLD! Organizatorii le recomanda posesorilor de bilete sa aleaga opțiunea de Check In și Top Up Online. Pe langa faptul ca festivalierii se bucura de acces rapid in festival (zona dedicata de…

- In doar trei zile, fanii festivalului vor intra in lumea fantastica NEVERSEA și vor scrie inca o pagina din legenda. Plaja, unde pentru 4 zile și 4 nopți timpul iși pierde din puteri, se va transforma intr-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de…

- Parada Cailor a avut loc in Tașnad in avanpremiera Expoziției de Cabaline din data de 29 iunie 2019. Au participat și calareții care au facut drumul calare pana la Alba Iulia cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Acțiunea este organizata de catre Primaria și CL Tașnad in colaborare cu Regatul Cailor…

- Partidele, firmele deținute de stat și de primarii și federațiile sportive vor fi exceptate de la accesul cetațenilor la informații de interes public. Proiectul legislativ adoptat tacit de Senat. Un proiect de lege inițiat de parlamentarul PMP Petru Movila prevede exceptarea companiilor de stat și a…

- Se face curațenie pe strazile Timișoarei. Locuitorii din Calea Lipovei și Fratelia sunt rugați sa elibereze parcarile și carosabilul in vederea lucrarilor de salubrizare conform programului stabilit. The post Parcarea interzisa pe mai multe strazi din Timișoara, pentru curațenie generala. Care este…

- Reprezentantii Muzeului Judetean au anuntat ca muzeografii valceni au umblat, pentru al patrulea an consecutiv, la "lada de zestre" a institutiei si au pregatit pentru public cele mai frumoase si vechi ii pe care le au in patrimoniu. Acestea vor fi expuse in cadrul unei expozitii organizate in scoala…

- Disturbed canta in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane din Bucuresti! Alaturi de Disturbed veti avea ocazia sa vedeti inca doua trupe: TRANK si Falls Has Come. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 19:30. Dupa deschiderea…