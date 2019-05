Stiri pe aceeasi tema

- Reactionand la mesajul pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene l-a transmis, prin intermediul unei scrisori, primilor patru oameni in statul roman – Iohannis, Tariceanu, Dragnea si Dancila, liderul PNL a “tradus”, in prima faza, elementul esential din respectiva scrisoare. Concret, Ludovic Orban…

- Ludovic Orban a lansat un nou atac la adresa PSD, susținand ca este un partid care "a ieșit din Europa" Liderul PSD s-a referit la reuniunea liderilor PES de la Sibiu, la care "nu a fost invitat niciun reprezentant PSD"."Nu cred ca l-a vazut cineva pe Dragnea la Sibiu, nu cred ca l-a vazut…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a vorbit într-un interviu acordat HotNews.ro despre alegerile europarlamentare, despre referendum, despre soluțiile oferite de PNL la problemele presante de astazi, dar și despre o moțiune de cenzura și perspectiva unor alegeri anticipate. “In guvernarea…

- "Doi ani va trebui sa fim pe baricade, doi ani ma astept in primul rand din partea dumneavoastra sa fiti in prima linie a bataliei cu PSD, ma astept sa fiti alaturi de oameni, sa fiti implicati in toate activitatile de campanie, in prima linie. Pentru ca nu exista decat o singura cale de a castiga…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…

- ​​Liberalii promit un audit extern la companiile din portofoliul Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, fond despre care liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca este „cel mai mare jaf pus la cale de PSD de la revoluție încoace”. „Din pacate pentru România, planificatorii…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca este o victorie doar a liberalilor faptul ca se va pronunța din nou Comisia de la Veneția sau și a celor de la USR, PMP. „Sa le fie rușine daca se laudau", a venit raspunsul lui Ludovic Orban. „Sesizarea a fost facuta de Partidul Național Liberal, iar aici…

- Liberalii promit ca vor desființa secția de anchetare a magistraților în momentul în care vor ajunge la guvernare. „PSD-ALDE a înființat o structura manevrata politic în interiorul sistemului de justiție cu scopul de a pune presiune asupra magistraților, de a-i…