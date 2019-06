Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri marocani au fost condamnati vineri la pedepse in jur de 10 ani de inchisoare fiecare pentru provocarea unei busculade soldate cu victime in timpul finalei Ligii Campionilor din iunie 2017, cand mii de fani s-au strans in centrul orasului Torino pentru a urmari transmisia meciului pe…

- Doi membri ai unui grup infractional au fost condamnați la 8 și, respectiv, 9 ani de inchisoare pentru circulatie ilegala a drogurilor in proporții deosebit de mari.Potrivit procurorilor, inculpatii au varstele cuprinse intre 25 și 30 de ani si sunt originari din Orhei.

- ​Fotbalistii rusi Pavel Mamaev si Aleksandr Kokorin au fost condamnati, miercuri, la peste un an de închisoare pentru vatamare corporala si huliganism, relateaza L’Equipe. Procurorii rusi au cerut ca jucatorii sa fie condamnati la închisoare cu executare, ceea ce s-a si întâmplat.…

- Transferat deja la Ajax din sezonul viitor, Razvan Marin continua sa joace excelent la Standard. Chiar daca echipa sa a pierdut acasa cu Genk, 1-3, "tricolorul" a fost iar MVP la roș-albi și a ieșit in evidența cu doua faze superbe. ...

- Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministrul Transporturilor, și Dan Manolachi, ex-ofiter de politie judiciara in DNA, au fost condamnati definitiv, la patru ani, respective opt ani de inchisoare. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie este unde...

- Patru indivizi, dintre care trei minori, au fost recunoscuti vinovati de omorul intentionat, savarsit cu o deosebita cruzime, a unui barbat de 38 de ani. Inculpatii au filmat cu telefoanele momentul cand snopeau in bataie barbatul, iar dupa savarsirea crimei, s-au fotografiat cu cadavrul victimei.

- Trei englezi, care au vandut, ilegal, redifuzarea meciurilor din Premier Leage catre peste 1.000 de puburi, cluburi si case, au fost condamnati la inchisoare, relateaza BBC. Steven King, Paul Rolston si...