Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc pe 26 mai, printre cei inscrisi figurand si fostul premier Dacian Ciolos, potrivit unui comunicat de presa citat de Agerpres.

- PLUS a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc in 26 mai 2019, in competitia interna inscriindu-se 186 de candidati, inclusiv Dacian Ciolos. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile…

- Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc pe 26 mai, printre cei inscrisi figurand si fostul premier Dacian Ciolos. In competitia interna s-au inscris 186 de candidati. Potrivit unui comunicat al PLUS transmis…

- Fostul prim-ministru Dacian Ciolos a anuntat marti ca Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) va depune la Curtea de Apel o cerere de suspendare a oricarui act administrativ care ar putea fi elaborat la nivelul Guvernului in vederea modificarii Codului penal si a Codului de procedura…

- Fostul prim-ministru Dacian Ciolos a anuntat marti ca Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS) va depune la Curtea de Apel o cerere de suspendare a oricarui act administrativ care ar putea fi elaborat la nivelul Guvernului in vederea modificarii Codului penal si a Codului de procedura…

- Dan Barna a anuntat ca va colabora cu noua formatiune politica. Dacian Ciolos si-a facut un NOU PARTID. De ce a renuntat la Romania Miscarea Impreuna si cum a aparut PLUS "Ii doresc succes lui Dacian Ciolos si echipei din jurul lui, cu noul partid PLUS. Noul partid este un mare castig…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua locul Miscarii Romania Impreuna. "Au trecut opt luni de cand noi ne organizam pe teren si acest…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat sambata, la Cluj Napoca, ca, din cauza faptului ca cererea de inregistrare a Mișcarii Romania Impreuna treneaza in justiție, colegi de-ai sai, "oameni anonimi", au inregistrat un alt partid care va lua locul MRI - Partidul Libertații, Unitații și Solidaritații…