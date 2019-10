Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in județul Timiș. Un profesor de la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" din Lugoj a fost batut de un elev. Lovit cu pumnii in fața, barbatul a ajuns la spital cu rani grave și a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un profesor de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj, județul Timiș, a fost batut de un elev, in curtea unitații de invațamant, și a ajuns de urgența la spitalul din localitate.

- Un profesor de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu" din Lugoj, județul Timiș, a ajuns la spital dupa ce a avut un conflict cu un elev, informeaza Mediafax. Imprejurarile sunt deocamdata neclare, spune inspectorul școlar general, in condițiile in care conducerea școlii nu s-a gandit sa ...

- Recent, la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Lugoj un elev a atacat un profesor. Incidentul - conform directorului unitații de invațamant, Mihaela Gheleșian - s-a petrecut in pauza mare, in curtea școlii. The post Profesor din Timiș, batut de un elev chiar in curtea școlii appeared first on Renasterea…

- Un accident in lant a avut loc pe autostrada A1, pe sensul Lugoj - Margina, in judetul Timis, in dreptul localitatii Bethausen, fiind implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta sa doua autoturisme. Cinci oameni au ajuns la spital, dintre care doi au fost incarcerati.

- Mai mulți elevi din Argeș au ajuns la spital! Un liceean a dat cu spray lacrimogen. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața la Liceul Tehnologic din Costești. Mai mulți elevi s-au certat pe holul liceului. In urma conflictului, unul dintre aceștia, elev in clasa a XI-a a dat cu spray lacrimogen inspre…

- Sportul romanesc are parte de o noua veste trista, dupa ce Stefan Stan, 32 de ani, fost rugbist al formatiei Sportul Studentesc, a ajuns paralizat pe un pat de spital, dupa un accident de motocicleta, potrivit observator.tv.Primele informatii de dupa operatie arata ca interventia chirurgicala…

- Un barbat de 53 de ani din Lugoj a ajuns duminica la spital dupa ce a plonjat in apele raului Timis de pe podul de cale ferata din zona cartierului Cotu Mic. Mai multi martori au declarat ca barbatul s-a aruncat in cap de pe pod fara sa isi dea seama ca apa este mica in zona unde a facut saltul. Primele…