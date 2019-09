Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor de 9 ani si 9 luni, disparut de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 8 septembrie a.c., ora 15.30, Varga Denis Alberto ar fi plecat de la Spitalul de Copii Louis Turcanu din Timisoara, iar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor de 9 ani si 9 luni, disparut de pe raza municipiului Timisoara. „La data de 8 septembrie a.c., ora 15.30, Varga Denis Alberto ar fi plecat de la Spitalul de Copii Louis Turcanu din Timisoara, iar…

- Alerta in Timișoara! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele unei minore in varsta de 9 ani, care a disparut ieri, dintr-un parc aflat in zona Bucovina. Mirela Szucs ar fi plecat din zona parcului ieri, 26 august, și nu ar mai fi revenit pana in prezent. Fetița in varsta de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 15 ani dat disparut ieri. „La data de 25 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui minor, de 15 de ani, din municipiul Timișoara.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 50 de ani, disparut de pe raza localitatii Comlosu Mare, judetul Timis. „La data de 24 august a.c., politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar in varsta de 24 ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. „La data de 21 august a.c., orele 20.00, politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui tanar,…

- Ancheta a polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale, la Timișoara. Ei cauta o tanara de 15 ani care a plecat sambata de acasa și nu s-a mai intors. Familia implora ajutorul și cere tuturor sa le ofere informații in cazul in care o zaresc pe Andreea.

- Un barbat aflat la Timișoara este dat disparut de cateva zile. In varsta de 46 de ani, Constantin Bosincianu a plecat in data de 21 iunie de la un hotel aflat pe strada Lirei din Timișoara și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați și se afla…