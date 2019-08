Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 42 de ani, disparut de pe raza localitații Tormac, județul Timiș. Sesizarea a fost facuta pe 20 august, de catre familia disparutului. „La data de 11 august a.c., Marian Burca ar fi…

- O familie din Sibiu este disperata dupa ce baiețelul familiei, un copil de 8 ani, a disparut de acasa și nimeni nu mai știe nimic de el. Micuțul a plecat sambata seara de la domiciliu și nu s-a mai intors.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 75 de ani, disparut de pe raza localitații Teremia Mare. „La data de 08 iulie a.c., Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei barbat, de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 12 ani, disparuta de pe raza comunei Saravale. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 12 ani, din comuna Saravale. La data…

- O familie din Timiș este in culmea disperarii. Copilul lor in varsta de 11 ani, care a plecat de acasa la scaldat impreuna cu alți copii, la o balta din localitatea de frontiera Lunga, comuna Comloșu Mare, din județul Timiș, a disparut in ape. Este posibil ca baiatul sa se fi inecat. In aceste momente…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au intrat in alerta dupa ce un barbat, in varsta de 45 de ani, a disparut de acasa. Adrian Ionel Ambruș a plecat marți, 4 iunie, de la domiciliul sau, de pe strada Rarau, din municipiul Lugoj, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 45 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat, de 45 de ani, din municipiul Lugoj. La data…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a doua minore, de 15 de ani, disparute de pe raza localitații Timișoara. „La data de 02 iunie a.c., la ora 12.00, Ioancea Beatrice Anita ar fi plecat de la adresa de domiciliu, situata pe strada Romulus din…