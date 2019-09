Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, informeaza beneficiarii care au depus Cererea unica de plata aferenta Campaniei 2019 ca, in data de 17 septembrie 2019, a fost aprobata Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care…

- De la 1 septembrie, 58 de școli cu profil agricol din Romania primesc finanțare de la Ministerul Agriculturii. Printre acestea se afla și Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta. „Prin realizarea acestor investiții, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale urmarește sa creeze condițiile necesare pentru…

- Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in anul 2019 pentru agricultura și dezvoltare rurala se ridica la aproximativ 2,70 miliarde euro, suma care include plațile directe și investițiile realizate prin programul de dezvoltare rurala, potrivit unui comunicat publicat, in data…

- Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in anul 2019 pentru agricultura și dezvoltare rurala se ridica la aproximativ 2,70 miliarde euro, suma care include plațile directe și investițiile realizate prin programul de dezvoltare rurala, potrivit unui comunicat publicat, in…

- Fondurile sunt disponibile prin Programul National de Sprijin (PNS) in Sectorul Vitivinicol 2019 - 2023. Prin accesarea acestei masuri, producatorii din Romania au posibilitatea sa-si restructureze sau modernizeze suprafetele cu vita-de-vie, pentru ca astfel sa corespunda cerintelor actuale ale pietei.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza luni, 1 iulie, controlul la fata locului pentru 66.323 de fermieri inclusi in esantionul de control aferent Campaniei 2019, care se va derula pe o perioada de trei luni, a anuntat, vineri, APIA. Pentru acesti fermieri se vor verifica…

- Pentru acesti fermieri se vor verifica respectarea normelor de ecoconditionalitate, a cerintelor minime si specifice aferente schemelor de sprijin in sectorul vegetal si in sectorul zootehnic. Potrivit APIA, din numarul total de fermieri verificati, 19.409 sunt inclusi in controlul pe teren…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat pana in prezent 230 de adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata implementate in cadrul Campaniei 2019, in baza conventiilor incheiate de APIA cu institutiile financiar-bancare si nebancare, a anuntat, joi, institutia, potrivit…