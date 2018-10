Banca Mondială condamnă România. Ce riscă populația Romania s-a clasat pe locul 67 - in spatele vecinilor sai din UE - in noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Bancii Mondiale. Singapore, cu un scor HCI de 0,88 (pe o scara de la zero la 1), a fost in fruntea listei, in timp ce primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre ale UE. Romania a ajuns pe locul 67, in urma unor tari cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), Albania (56) si Georgia (61). Date ingrijoratoare pentru Romania Scorul Romaniei (de 0,6) inseamna ca nou-nascutii din Romania de astazi vor avea o productivitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa-si piarda competitivitatea pe termen lung si sa condamne generatiile viitoare la saracie, daca nu investeste inteligent in sanatatea si educatia cetatenilor sai, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii Mondiale (BM) pentru Romania si Ungaria. România s-a…

- Romania s-a clasat pe locul 67 - in spatele vecinilor sai din UE - in noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Bancii Mondiale. Singapore, cu un scor HCI de 0,88 (pe o scara de la zero la 1), a fost in fruntea listei, in timp ce primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre…

- Printr-o scrisoare deschisa adresata Președintelui și Guvernul Romaniei, europarlamentarul Mircea Diaconu prezinta cateva dintre aspectele semnalate de participantii la o audiere publica pe care a gazduit-o recent la Parlamentul European, referitoare la drepturile romanilor care traiesc in Serbia, Ucraina,…

- Nava-Școala „Mircea”, ambasadorul onorific al Forțelor Navale Române pe marile și oceanele lumii, se pregatește pentru plecarea în cel de-al doilea marș internațional de instrucție din anul 2018. Velierul românesc va parasi luni, 20 august, la ora 10.00, Portul Militar…

- Festivalul international de folclor pentru copii "Pestisorul de aur" a fost deschis, miercuri seara, in centrul orasului Tulcea, cu un moment dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul a inceput cu o parada a portului popular pe principalele strazi ale orasului, cei 1.400 de membri…

- Romania, victorie cu Ungaria intr-un meci de calificare la Campionatul European de baseball 2019. Echipa naționala de baseball a Romaniei a caștigat primul meci din cadrul turneului european de calificare pentru Campionatul European de Baseball din 2019. Tricolorii s-au impus cu 7 la 3 in fața Ungariei,…

- Kylian Mbappe a reusit o performanta unica in ultimii 60 de ani, dupa ce a marcat golul de 4-1 in finala CM 2018. Franta e noua regina a lumii dupa ce a invins Croatia cu 4-2 in ultimul act al Cupei Mondiale, potrivit Mediafax. Mbappe, vedeta nationalei si totodata a celor de la PSG, are mari sanse…

- Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018 nu este doar un prilej de a sarbatori sportul și competiția și ci și o ocazie pentru lideri politici mondiali de a se intalni, a schimba cateva cuvinte și chiar a dezbate teme importante la nivel mondial. Duminica, la finala CM 2018 de la Moscova, in tribuna…