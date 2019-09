Uraganul Dorian lasat in urma cel putin 50 de morti in Bahamas, in timp ce numerosi locuitori sunt in continuare dati disparuti, conform celui mai recent bilant provizoriu, emis luni seara de politia din arhipelag si citat de AFP. Bilantul anterior indica 45 de decese in urma uraganului Dorian. In total, 42 de victime au fost gasite pe insula Great Abaco, iar 8 au fost descoperite pe insula Grand Bahama. Autoritatile locale au estimat, insa, ca numarul total al deceselor ar putea fi mai mare. "Ne asteptam sa gasim mai multe persoane decedate pe masura ce operatiunile de cautare avanseaza", a declarat…