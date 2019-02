Stiri pe aceeasi tema

- „Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la recentul incident legat de posibila lipsa de potabilitate a apei in anumite sectoare din Bucuresti si solicita informatii din partea Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii, Institutului National de Sanatate Publica, Institutului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca ministerul pe care il conduce asteapta comunicatul Institutului National de Sanatate Publica, iar in cazul in care acesta va indica pentru a treia saptamana consecutiv ca numarul de cazuri diagnosticate este mare decat numarul de cazuri estimate…

- Școlile vor fi inchise vineri din cauza numarului mare de cazuri de gripa. Decizia a fost luata de Ministerul Educației, la recomandarea Ministerului Sanatații. Este vorba despre toate unitațile de invațamant preuniversitar din țara. Școlile vor fi inchise și joi, cand profesorii au zi libera, conform…

- "In data de 6 ianuarie erau aproximativ 1.200.000 de persoane vaccinate, prin urmare in jur de 100.000 de doze ar fi trebuit sa existe in stocurile Directiilor de Sanatate Publica sau medicilor de familie. Am discutat cu cei de la Asistenta medicala din cadrul Ministerului Sanatatii si am solicitat…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- O adolescenta de 15 ani din Ramnicu Sarat, diagnosticata cu gripa, a nascut duminica, la termen, iar bebelușul, care a primit scor Apgar 2, a murit luni, dupa mai puțin de 24 de ore. Tot in județul Buzau, un copil de doi ani a fost diagnosticat cu gripa. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica…