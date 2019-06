Avem careul de aşi George Marin S-au incheiat meciurile din grupele Campionatului European pentru echipe sub 21 de ani.Partidele din fiecare grupa s-au jucat la aceeași ora, dar grupele au avut planificate zile diferite, ceea ce a facut un decalaj intre competitoarele care s-au calificat in semifinale in ceea ce privește numarul de zile de odihna. – BELGIA – ITALIA, 1-3, nu a fost decat o cursa a italienilor pentru a recupera infrangerea in fața polonezilor. Italienii au marcat de trei ori, au mai avut o bara și au ramas in așteptarea rezultatului din meciul nostru contra francezilor. Finalul a fost de plictis,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

