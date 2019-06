Autostrada Sebeş-Turda. Cuc: Managerul și-a asumat! Lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda va fi dat in trafic pana la sfarsitul anului, potrivit promisiunilor facute de catre conducerea firmei grecesti Aktor, constructorul acestuia, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat in inspectie pe santie "Managerul companiei din Grecia si-a asumat ca va aloca toate resursele necesare (...), si-a asumat ca pana la sfarsitul acestui an, indiferent de costurile sau de infuzia de capital pe care trebuie sa o faca, va da in trafic acest lot", a afirmat ministrul Transporturilor. Dupa ce, in urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

