​Austria: Cinci persoane au fost ucise în staţiunea de schi Kitzbuehel Poliția austriaca investigheaza moartea suspecta a cinci persoane în statiunea de schi Kitzbuehel din regiunea Tirol, situata în vestul Austriei, a informat duminica poliția regionala, potrivit Mediafax.



Crimele au avut loc peste noapte, a declarat un purtator de cuvânt al poliției regionale din Tirol.



Suspectul a fost reținut, a informat agenția austriaca de presa APA, citând poliția.



Presa locala, citând informațiile oferite de poliție, a comunicat ca faptașul era un barbat de 25 de ani care a intrat în casa familiei fostei sale iubite…

