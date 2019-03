Fenomenul, cunoscut sub numele de aurora boreala, ar putea fi vizibil din Scotia, a indicat Met Office. In regiunea Glasgow si Edinburgh, cerul va fi in mare parte acoperit de nori in noaptea de sambata spre duminica, insa exista sanse sa se insenineze temporar si sa poata fi observate Luminile Nordului.

Spre nord, in regiunea Highlands, sau spre est, in Dundee si Aberdeen, cerul va fi in mare parte senin, au precizat meteorologii britanici.

Luminile Nordului sunt create de perturbatii aparute in magnetosfera Pamantului provocate de un flux de particule solare si sunt de obicei…