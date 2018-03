Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, le va preda in acest semestru un curs pe teme de securitate globala masteranzilor de la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), dupa ce Senatul a aprobat programa de studiu."Senatul UVT a aprobat ca Florian Coldea sa tina pe…

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, miercuri, intr-un atac la ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost sef al SRI. „A ascuns foarte multe lucruri” in cadrul audierii la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informatii, ceea ce nu este bine, a declarat miercuri…

- Ambasadorul roman in SUA, George Maior, a declarat, marti, dupa audierea in Comisia SRI, care a durat circa sase ore, ca si a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s a transformat Serviciul Roman de Informatii intr o institutie puternica a statului, scrie Digi 24."A…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii George Maior a declarat, marti, ca si-a facut foarte bine datoria in functia de director al SRI si a actionat intotdeauna in spiritul legalitatii.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii (S.U.A), George Maior este audiat, marți, in Comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al Serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie.

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, primar al municipiului…

- Calin Popescu Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un abuz, prin interceptarile din cazul sau. Claudiu Manda, a explicat ca vor trimite intrebarile lui Calin Popescu Tariceanu catre…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, nu crede in existența unui stat paralel, precizand ca „asta este reminiscența din vremurile vechi”.Zegrean critica implicarea ambasadelor in procesul legislativ in ceea ce privește Justiția: 'Nu este un lucru bun'…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu.

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri în Comisia parlamentara, data urmând sa fie stabilita în sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- In ceea ce privește SPP-ul, Liviu Pop e de parere ca trebuie adaptat la standardele UE, la fel ca și alte servicii publice. „Intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem noi e `am adaptat serviciile romanești la ceea ce inseamna Uniunea Europeana?` Nu le-am adaptat, pentru ca lucram cu aceeași…

- Ambasadorul României în SUA, George Maior, fost director al Serviciului Român de Informatii, a afirmat vineri ca a avut o discutie "foarte buna" cu presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Seful Comisiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a mentionat, miercuri, mai multe nume pe care forul in cauza intentioneaza sa le invite la audieri, la sediul Legislativului. Manda a adus in discutie faptul ca atat fostul presedinte, actualul al doilea om in…

- La foarte scurta vreme dupa ce senatorul social-democrat Manda anunta ca Liviu Dragnea va fi chemat la Comisia parlamentara de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, seful PSD a si dat replica. Una cat se poate de taioasa. “Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, a definit marti "statul paralel" ca fiind format din oameni care se afla in structurile de forta, servicii de informatii, parchet si care sunt legati de o strategie de mentinere a puterii si de acaparare a acesteia, in…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: DOCUMENT – Comisia de ancheta…

- Dezbateri aprinse in cadrul sedintei de joi a plenului CSM Oportunitatea solicitarii, de la Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Român de Informatii, a unei liste care ar contine numele unor magistrati acoperiti a stârnit dezbateri aprinse în cadrul sedintei…

- - Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, joi, ca notiunea de "magistrat acoperit" nu exista, in opinia sa fiind vorba doar despre o formulare creata de cei care vor sa discrediteze sistemul judiciar. "Magistrati acoperiti - nu exista aceasta notiune. Eu nu am auzit, nu cred ca cineva…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informații (SRI) a analizat, marti, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului si a decis acordarea unui aviz favorabil. Bugetul propus instituției pe anul 2018 a crescut fata de anul 2017 cu 13%, acesta fiind de 2,306 miliarde…

- Noi declaratii revoltatorare despre statul paralel au fost facute aseara in cadrul emisiunii Contrazicei de la Neptun TV de catre fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir. Acesta a spus ca in prezent comisia parlamentara de control a SRI are suficiente documente care dovedesc implicarea ilegala a Serviciului…

- Prezent aseara la postul național de televiziune, președintele Traian Basescu a declarat ca se va prezenta la Comisia parlamentara de control al activitații SRI, dar așteapta ca, mai intai, la comisie sa fie audiați fostul prim-adjunct al directorului SRI generalul Florian Coldea și fostul director…

