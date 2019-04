Au picat Facebook, Instagram și Whatsapp Potrivit presei internaționale, Whatsapp nu permite trimiterea si nici primirea de mesaje, iar Instagram si Facebook nu afiseaza update-uri ale utilizatorilor. Nereguli au fost detectate in Marea Britanie, Spania, Italia, Romania, Portugalia, Cehia, Austria, Singapore, Emiratele Arabe Unite si anumite zone din SUA. Utilizatorii de internet s-au mai confruntat cu defecțiuni ale rețelelor de socializare in urma cu o luna, cand serviciile Facebook si Instagram nu au functionat 22 de ore, aceasta fiind cea mai indelungata perioada de indisponibilitate cu care s-a confruntat compania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

