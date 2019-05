Au inceput inscrierile la Bacalaureat 2019! Elevii au la dispozitie o saptamana sa se inscrie. Calendar BAC Tot vineri, 31 mai, se incheie si cursurile pentru elevii de clasa a XII-a. Calendarul examenului de Bacalaureat 2019: Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2019 incepe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua in data de 4 iunie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (5 - 6 iunie). In zilele de 7, 10 si 11 iunie este programata evaluarea competentelor ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

