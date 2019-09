Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pentru transportul de marfa va fi restrictionat sambata, intre orele 10:00-13:00, in punctul de frontiera Giurgiu - Ruse, la iesirea din Romania, din cauza unui protest fata de poluare, organizat in orasul Ruse, din Bulgaria, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii…

- Lucrarile executate de Primaria Municipiului Constanta, prin S.C. Confort Urban, incep in noaptea de marti spre miercuri cu frezareaintersectiei, astfel incat, traficul rutier va fi restrictionat alternativ.In noaptea de miercuri spre joi, cand intersectia va fi asfaltata, traficul rutier va fi inchis…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 19.08.2019 - 24.08.2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mitropolit Petru Movila, in perimetrul str. 31 August 1989 și str. A. Corobceanu.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 13.08.2019 - 31.08.2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. 31 August 1989, in perimetrul str. Mitropolit Petru Movila și str. Serghei Lazo. Masura este luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești din…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 26 iulie - 24 august 2019, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, pe tronsonul: str. A. Șciusev- str. A. Mateevici, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid din str.…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, in intervalul orar 23,00 - 04,00, in Pasajul Unirii, in vederea realizarii reparatiilor fibrei optice pentru semaforizare. Potrivit Brigazii Rutiere, joi noapte se va...

- Traficul va fi restrictionat vineri si sambata, in Capitala, cand vor avea loc parada "Bucharest Pride", "Marsul Normalitatii", precum si Gala Premiilor, organizata de Marea Loja Nationala din Romania.

- Autoturismul fusese inmatriculat in Bulgaria pana la data de 10 aprilie 2019, cand certificatul de inmatriculare a expirat si nu a fost solicitata prelungirea acestuia. Masina a circulat ilegal, in tot acest timp, pe soselele din Republica Moldova si Ucraina. A fost depistat la intrarea in Romania.