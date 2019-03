Stiri pe aceeasi tema

- O veste buna pentru soferi. Ar putea pierde mai greu permisul de conducere și chiar ar putea sa scape de doua puncte de amenda, totul cu un gest cat se poate de simplu și la indemana. Ce trebuie sa faci?

- Noua prevedere legislativa se remarca prin cresterea de zece ori a amenzilor sau transformarea amenzilor neplatite in suspendarea permisului. Potrivit noului Cod Rutier: -Șoferii care vor fi prinsi vorbind la telefon in timp ce conduc un autoturism,risca amenzi in cuantum de 1.600 de…

- Vești proaste! Mai multe categorii de bugetari ar putea pierde acest beneficiu pe care il primesc in momentul de fața.Aceasta schimbare se regasește in Propunerea legislativa, document ce a fost inregistrat in Senat pentru dezbatere. Potrivit acestuia bugetarii ar putea pierde….Citește AICI…

- Lovitura cumplita pentru șoferii romani! Autoritațile pregatesc o noua sancțiune pentru cei care incalca legea la volan! Ce pedepse crunte vor primi cei care nu respecta noile reguli? Pe pagina Ministerului de Interna se afla in dezbatere un proiect de lege ce prevede sancționarea șoferilor cu un numar…

- Șoferii care țin in mana telefonul sau alte dispozitive mobile, la volan, vor fi sancționați cu 20 de puncte amenda și le va fi suspendat permisul de conducere, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul modifica legislația privind circulația pe…

- LIVE-ul la volan, pedepsit cu amenda si suspendarea permisului. Campania emisiunii Observator si a Politiei Romane de stopare a fenomenului live-urilor la volan, ‘Stop live pe Facebook la volan! Da like vietii!’, care au fost cauza principala a numeroase tragedii rutiere, s-a concretizat printr-un proiect…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica ordonanța de urgența 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care este introdus un nou caz de retragere a permisului de conducere, transmite Mediafax.Decretul semnat de șeful statului vizeaza Legea privind aprobarea…

- Decretul semnat de seful statului vizeaza Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea…