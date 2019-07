Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe DN73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, citata de Agerpres.

- Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe A1 București – Pitești și A1 Sibiu – Deva. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Sibiu – Deva, sunt instituite urmatoarele restricții: – pe sensul de mers Deva-Sibiu, intre km 282 – 280+500m, se restricționeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, la kilometrul 146 500 de metri, intre localitatile Timisu de Sus si Predeal, judetul Brasov, soferul unui autocamion a pierdut controlul directiei intr o curba si s a rasturnat pe suprafata carosabila. Incarcatura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 25 aprilie - 1 mai 2019, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone (altele...

- Drumarii brasoveni vor sa demareze o serie de lucrari de consolidare pe DN 13, care a cam inceput s-o ia la vale in mai multe zone. In conformitate cu estimarile reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, pe soseaua care leaga Brasovul de Sighisoara si Targu Mures sunt…