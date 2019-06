Stiri pe aceeasi tema

- Un medic a murit in timp ce facea de garda la un centru de permanența din județul Bihor. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook ca lista medicilor decedati in garda se prelungeste cu inca un nume. "Colegul Stefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (si-a…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au informat, sambata, intr-un comunicat de presa, ca autoritatile locale din comuna Delesti, acolo unde o autospeciala TIM solicitata sa intervina in cazul unui pacient inconstient a ramas blocata in noroi, nu au raspuns din prima…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, se confirma faptul ca un avion de mici dimensiuni s-a prabusit... The post Avion prabusit. Doua persoane au murit appeared first on Renasterea banateana .

- Un barbat de 26 de ani din satul Uriu, județul Bistrița-Nasaud, a murit astazi dupa ce a fost prins sub roata unui tractor. Acesta a fost gasit de catre echipajele medicale in stare foarte grava și urma sa fie preluat de un elicopter SMURD și dus la o clinica de specialitate din Targu Mureș. „Din pacate,…

- Fl. Tanasescu Teoretic, la nivelul școlilor din Prahova, este șoc și groaza: in perioada 2013 – 2018, in județ au luat foc nici mai mult nici mai puțin de 12 unitați de invațamant! Practic, lucrurile nu stau chiar așa. Mirare o data: In prezent, 55 de construcții care adapostesc unitați de invațamant…

- GRANICERI. Garda de intervenție nr. 2 Chișineu Criș din cadrul Detașamentului de Pompieri Ineu a desfașurat miercuri, 3 aprilie, o misiune de stingere a unui incendiu, la o locuința, in comuna Graniceri. Au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un ofițer si șapte subofițeri, focul…

- Marti, de la ora 11.00 pe platoul din fata Institutiei Prefectului ndash; Judetul Constanta , au debutat manifestarile dedicate Zilei Institutiei Prefectului.La eveniment participa 250 de elevi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, Inspectoratului…

- Un barbat si o femeie au decedat, iar alte cinci persoane, intre care si un copil, au ajuns spital in urma coliziunii intre doua autoturisme pe o strada din statiunea Baile Govora, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea."In total sunt sapte victime,…