- La primele ore ale dimineții, trotuarele din Timișoara erau mai degraba patinoare. Timișorenii au atras atenția și pe rețelele de socializare și și-au transmis unii altora sa circule cu deosebita atenție. „In aceasta dimineața mai mulți timișoreni saraci care folosesc trotuarele in…

- Date fiind conditiile meteo din ultimele zile, caracterizate prin temperaturi scazute si ninsori abundente, Politia Locala aduce in atentia persoanelor fizice si juridice din municipiu prevederile HCL nr. 172/2002, cap. 1, pct.2: "Proprietarii, administratorii si chiriasii imobilelor sunt obligati sa…

- Romanii ce lucreaza in strainatate și nu-și declara veniturile, vor avea de platit amenzi usturatoare! ANAF a facut o serie de precizari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate, iar chestionrul trebuie depus atat de catre romanii care iși caștiga trauiul…

- Administratorii asociațiilor de proprietari risca sancțiuni usturatoare daca nu se ocupa de curațarea zapezii din jurul blocurilor, din parcari sau din fața scarilor de bloc. Acestea pot ajunge la 2.000 de lei. Persoanele fizice cat și juridice sunt obligate sa curețe zapada din fața casei, blocului…

- Iarna calendaristica a venit, dar zapada inca se lasa asteptata, in orice clipa putand insa sa inceapa ninsoarea. Asa cum suntem obisnuiti, probabil si in acest an vom fi luati pe nepregatite si ne vom confrunta cu aceleasi probleme: strazi acoperite...

- In diminetile care vor urma se anunta temperaturi negative, astfel ca este posibil ca pe drumurile din zona Lugoj sa se formeze un strat de gheata. Politistii fac apel la soferi sa isi adapteze viteza de deplasare in functie de conditiile meteo si sa sofeze cu mare atentie. Oamenii legii au anuntat…

- De cateva zile, locuitorii orasului Moldova Noua sunt din nou chinuiti de poluarea cu praf de deseuri miniere provenind de pe iazul Tausani Bosneag. Praful a ajuns de aceasta data in Moldova Veche si in cartierul Orasul Nou.

