Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte 25 au fost ranite, inclusiv un candidat la funcția de vicepreședinte al Afganistanului, în urma unui atentat care a avut loc duminica în zona centrala a orașului Kabul, au anunțat reprezentanți ai autoritaților, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Doua persoane au fost ucise, iar candidatul la functia de vicepresedinte al tarii, in tandem cu seful statului in exercitiu, Ashraf Ghani, a fost ranit duminica in urma unei puternice explozii produse in centrul capitalei Kabul, informeaza Reuters. Acest atac, care a avut loc pe o artera din apropierea…

- France Presse precizeaza ca atacul este in curs de desfasurare. Agentia de presa EFE comunica trei morti si cel putin 25 de raniti. Purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Interne, Nasrat Rahimi, a indicat ca mai intai a avut loc o explozie in apropierea biroului partidului Green Trend, dupa…

- Atentat terorist de ultima ora! Sunt cel putin 12 persoane ucise si 30 ranite Cel putin 12 persoane au fost ucise si 30 ranite in trei explozii produse la Kabul, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deflagratiile au avut loc in estul capitalei afgane. Prima explozie, soldata cu cinci morti si zece raniti,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si multe altele ranite in urma unei explozii cu bomba produsa langa poarta de intrare a Universitati de Stat din Kabul vineri dimineata, potrivit oficialilor locali, citati de AFP si dpa.'Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma unei…

- 'Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma unei explozii azi (vineri) la Kabul', a indicat pe Twitter un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii, Wahidullah Mayar, adaugand ca toate persoanele ranite au fost internate in spital. Bilantul de patru morti a fost confirmat…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini-capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 08:40 (04:10 GMT) atunci cand un automobil incarcat…