Atentat în Afganistan. Preşedintele ţării a trecut pe lângă moarte, după ce vehiculul în care se afla a fost atacat Atacul s-a produs marti dupa-amiaza, in nordul orasului Charikar, in timp ce presedintele Ghani se adresa multimii manifestantilor care il sustin. Exolozia s-a produs chiar la intrare si s-a soldat cu cel putin 24 de morti si peste 30 de raniti, potrivit primelor informatii despre acest atac, rt.com. Ghani nu a fost ranit si a fost evacuat imediat din multime si transportat intr-un loc sigur. Este pentru prima oara cand un asemenea tip de atac asupra unei inalte oficialitati - cum este presedintele unei tari - sa fie atacat cu focuri de arma.



