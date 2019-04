Atacul, in ultima zi a festivitatilor de Pastele evreiesc, a vizat comunitatea evreiasca din Poway, un oras cu circa 50.000 de locuitori.

„Am avut patru raniti cu o arma de foc, dar una dintre persoane a decedat", a afirmat la canalul de televiziune MSNBC primarul localitatii, Steve Vaus. El a adaugat ca rabinul a fost ranit la mana si ca viata celorlalti raniti nu se afla in pericol.

O femeie in varsta de 60 de ani a incetat din viata in urma ranilor sale, in timp ce ranitii sunt o fetita, rabinul si un barbat de 34 de ani, a anunțat seriful comitatului San Diego, Bill Gore,…