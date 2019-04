Experti mexicani lucreaza la prepararea unui aliment destinat pasarilor pentru a diminua fisurile aparute in coaja oualor de gaina si a evita in special pierderile economice generate de spargerea oualor, potrivit Universitatii Nationale Autonome din Mexic (UNAM), citata luni de EFE.

Intr-un comunicat, institutia arata ca in Mexic aproximativ 10% din productia totala de oua se pierde din cauza spargerii acestora, in principal in timpul ambalarii, transportului si vanzarii in magazine, informeaza agerpres.ro.

