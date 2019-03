Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa acuta de muncitori din zona de vest a fost dezbatuta de una dintre organizatiile patronale ale investitorilor italieni, cu o prezenta semnificativa in economia timiseana, impreuna cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis. La Centrul Regional de Afaceri din Timisoara a avut loc, joi,…

- Camera de Comerț Italiana pentru Romania, Camera de Comerț Italiana pentru Vietnam și CCIA Timiș cauta soluții pentru rezolvarea crizei acute a forței de munca! Un eveniment in acest sens a fost organizat la Timișoara.Mai exact, la Centrul Regional de Afaceria avut loc un eveniment complex destinat…

- In cadrul intalnirii cu antreprenorii din zona, Ioana Petrescu a vorbit cu aceștia in special despre mediul de afaceri, dezvoltarea acestuia, predictibilitatea fiscala și modificarile fiscale care afecteaza direct activitatea oamenilor de afaceri. „Pro Romania este un partid pro business,…

- Si anul acesta, angajatorii din turism atrag atentia ca nu gasesc forta de munca pentru afacerile de pe litoralul romanesc. Aceeasi criza a fost si in 2018, cand patronatele s-au plans de un deficit de 5.000 de angajati chiar cu cateva zile inainte de deschiderea sezonului estival.

- Ediția de primavara a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE iși deschide miercuri porțile, la Timișoara. Astfel, in perioada 20 – 24 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește o noua ediție a SALONULUI INDUSTRIEI UȘOARE, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil din vestul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș vine in intampinarea industriei auto din partea de vest a Romaniei și nu numai cu prima editie a AUTO TIMIȘOARA SHOW, care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, in perioada 27 – 30 iunie 2019. In cadrul Salonului, vor fi expuse cele…

- Numarul companiilor cu actionari romani prezente in Slovacia a crescut in ultimii sase ani cu 120%, de la 620 in 2013 la 1.362 la finele lui 2018, arata datele firmei de consultanta Bisnode, informeaza publicatia Slovak Spectator, citata de Agerpres .

- Mii de oameni au luat cu asalt, in acest sfarșit de saptamana, targul de nunți organizat la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. In cadrul evenimentului s-a derulat, pentru cel de-al șaselea an consecutiv, programul „Marita-ți rochia”, adresat fostelor mirese care doresc sa-și vanda ținuta purtata…