- Cele noua perechi de vedete care participa in sezonul trei al emisiunii Asia Express difuzata de Antena 1 vor pleca vineri, 18 octombrie, pe Drumul Comorilor. Emisiunea va fi prezentata tot de Gina Pistol care, de data aceasta, il va avea drept co-prezentator pe nimeni altul decat Oase , unul din caștigatorii…

- Alex Velea și Mario Fresh formeaza una dintre echipele care vor lua startul in Asia Express, sezonul 3. La prima apariție tv de la anunțarea participarii in aceasta aventura, cei doi au facut declarații inedite despre cum au ajuns sa spuna da provocarii de a pleca impreuna in Filipine și Taiwan, țarile…

- Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh. Aceasta este lista…

- Noua echipe sunt gata pentru provocarile celui de al treilea sezon al emisiunii Asia Express, difuzata de Antena 1. De data aceasta, vedetele vor porni pe Drumul Comorilor din Asia. Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin,…

- Veste neașteptata de la producatorii Asia Express ! Oase se intoarce in emisiune! Vezi care va fi rolul lui in sezonul 3 al show-ului! Oase , unul dintre caștigatorii sezonului 2 Asia Express, revine in cadrul emisiunii! La rugamintea publicului – pentru ca dupa incheierea sezonului anterior foarte…

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, revine cu un nou sezon la Antena 1. In acest an, cursa celor 9 perechi de vedete se va desfașura in Filipine și Taiwan. Concurenții care pornesc pe Drumul Comorilor vor avea de respectat aceleași reguli ca și pana acum: au la dispoziție un dolar pe…