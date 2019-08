Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la arme il cerceteaza penal pe un cetațean roman, cu rezidența in Spania, care adus in Romania o arma de vanatoare fara a respecta legislația in domeniu. Este cercetat pentru contrabanda și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Poliția precizeaza ca pentru a introduce pe teritoriul…

- Braconierii au pus stapanire pe padurile Aradului, fara ca cineva sa reușeasca sa-i opreasca. O acțiune a polițiștilor aradeni a demonstrat ca situația este scapata de sub control. Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, impreuna cu cei din cadrul polițiilor orașenești…

- In fapt ar fi vorba despre doua persoane de interes: un actual polițist și un fost polițist. Cei doi ar fi fost depistați de colegii lor din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, in noaptea de 23 spre 24 august in padure, pe raza localitații Beliu. Aceștia s-ar fi aflat intr-un…

- In noaptea de 23/24 august a.c., in jurul orei 00,30, polițiștii Secției 10 Rurala Gurahonț au depistat, pe D.N. 76, pe raza localitații Halmagiu, un barbat care se deplasa pe marginea drumului, cu un cal. Procedand la legitimarea acestuia, au stabilit ca este vorba despre un barbat de 39 de ani, din…

- Deșeuri medicale aruncate pe camp, in extravilanul satului Slavitești in Eveniment / on 22/08/2019 at 11:56 / Oamenii legii au descoperit marți, 20 august, mai multe deșeuri medicale abandonate intr-o groapa din extravilanul satului Slavești, in vecinatatea raului Teleorman. In urma verificarilor,…

- Cinci barbați din Beclean și Braniștea, banuiți de comiterea infracțiunilor de braconaj, uz de arma fara drept, transportul vanatului braconat și nerespectarea regimului materiilor explozive, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Trei barbați din Beclean și Braniștea au fost prinși in flagrant…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de efective de la Postul de Poliție Post-ul PUCIOASA: O arma letala, descoperita la domiciliul unui barbat din localitate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au reținut doi barbați banuiți de savarșirea de infracțiuni la regimul armelor. La data de 09 iunie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au probat activitatea infracționala a doi barbați, din comuna Radovanu,…