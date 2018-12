Armistitiul a inceput la ora locala 00:01 (22:00) si va ramane in vigoare pana dupa Craciunul crestin-ortodox pe stil vechi, sarbatorit pe 7 ianuarie, potrivit Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).



Acesta este ultimul dintr-o serii de armistitii incheiate intre cele doua parti. De obicei, ostilitatile reizbucnesc din nou in cateva ore, noteaza dpa. Peste 10.000 de persoane, printre care si 2.700 de civili, au fost ucise in luptele dintre separatistii sustinuti de Moscova si armata ucraineana in estul tarii din 2014, potrivit unei estimari a ONU, potrivit Agerpres.…