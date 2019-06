Stiri pe aceeasi tema

- Capitalul social mediu al administratorilor de pensii private va creste de la aproximativ 9 milioane de euro la 19,4 milioane euro, fondurile urmand sa reprezinta o sursa importanta de capital, a declarat joi Dan Armeanu, vicepresedinte pentru sectorul Pensii private, ASF, potrivit MEDIAFAX."Cele…

- Domnia sa a sustinut: "Cele mai recente modificari din legislatia privind pensiile private, adoptate prin Ordonanta de Urgenta nr. 38/2019, imbunatatesc paradigma functionarii sistemului de pensii private, raportat la prevederile OUG nr. 114/2018, atat din perspectiva participantilor, cat si din perspectiva…

- Piața de capital locala poate reintra într-o zona de normalitate și își poate relua ascensiunea spre o eventuala promovare la statutul de piața emergenta, se arata într-un comunicat de presa al Bursei de Valori București (BVB), care face referire la decizia Guvernului de a repara Ordonanța…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,17 miliarde de lei, la 30 aprilie 2019, in crestere cu 15,1% comparativ cu nivelul de la 30 aprilie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 52,26 miliarde de lei, la 30 aprilie 2019, in crestere cu 21,42% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), preluate de Agerpres. Titlurile de stat…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,1 miliarde de lei, la 31 martie 2019, in crestere cu 13,6% comparativ cu nivelul de la 31 martie 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Asociatia Participantilor in Fonduri de Pensii a anuntat ca solicita Guvernului clarificari cu privire la viitorul sistemului de pensii obligatorii administrate privat, din Romania, in contextul masurilor impuse prin OUG 114. ”Asociaţia are în vedere în principal măsurile…

- Dezvoltarea durabila a pietelor financiare este un aspect foarte important pentru Romania pe termen lung, iar misiunea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) este de a asigura stabilitatea si buna functionare a pietelor de asigurari, pensii private si de capital din Romania, a declarat presedintele…