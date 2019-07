Purtatorul de cuvant al fortelor armate iraniene a declarat vineri ca toate dronele tarii s-au intors in siguranta la baza, a anuntat agentia semioficiala de presa Tasnim dupa ce presedintele Donald Trump a spus ca o nava americana a distrus una, noteaza Reuters.



"Toate dronele apartinand Iranului in Golful Persic si in Stramtoarea Ormuz (...) s-au intors in siguranta la bazele lor dupa misiuni de identificare si control, si nu exista nicio informatie privind un raspuns operational al USS Boxer", a declarat Abolfazl Shekarchi citat de Tasnim.



Trump a spus joi ca drona…