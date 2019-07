Armata Frantei apeleaza la scriitori SF pentru a se pregati de razboaiele viitorului Armata franceza vrea sa angajeze scriitori SF, care sa imagineze posibile amenintari militare din viitor, pentru a se pregati din timp pentru acestea, in caz ca vor deveni realitate.



Franta investeste deja mult in dezvoltarea de tehnolgii militare ale viitorului. Spre exemplu, elementul central al celei mai recente parade de Ziua Frantei a fost un "soldat zburator".



Acesta s-a deplasat prin aer pe o platforma propulsata de 5 motoare, care il putea duce pana la 2000 de metri inaltime, cu o viteza de pana la 200 de kilometri pe ora.



