- Dupa primele opt luni din 2019, piața auto inregistreaza o creștere generala de 9% comparativ cu aceeași perioada din 2018 și cu 4,5% fata de luna anterioara, potrivit unui comunicat al APIA, remis MEDIAFAX.Vanzarile de autoturisme noi sunt sustinute in Romania, in principal de catre persoanele…

- Romanii au cumparat 3.541 de autoturisme ecologice in primele sapte luni ale anului, cu 60% mai multe decat in urma cu un an, in aceeasi perioada, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Conform analizei reprezentantilor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iulie 2019 cu +52.57% fata de iulie 2018, atingand un volum de 23.206 unitati. Pe primele 7 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate este de 94.826 unitati ceea ce reprezinta o crestere cu +25.97% comparativ cu perioada similara…

- Ritmul de crestere al vanzarilor pe piata auto din Romania s-a temperat in ultimele doua luni, dar evolutia la 7 luni din acest an consemneaza o crestere solida (+ 9,5%), in luna iulie fiind inregistrat un avans de 3,1% comparativ cu luna similara a anului anterior, potrivit datelor transmise, marti,…

- Romania inregistreaza un deficit bugetar de 1,94% din PIB dupa primele sase luni ale anului, adica 19,96 miliarde de lei, potrivit datelor de la Finante prezente in executia bugetului general consolidat in perioada 01.01 - 30.06.2019, date consultate de STIRIPESURSE.RO.De asemenea, veniturile…

- Piata auto din Romania inregistreaza, dupa primele 6 luni din 2019, o crestere generala de 10,7%, iar in luna iunie, piata totala se apreciaza cu 7,6% fata de aceeasi luna a anului trecut. In ultimele 12 luni, piata auto din Romania a fost in continua crestere, potrivit APIA, potrivit Mediafax.In…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua crestere. Plus de 15% in iunie 2019, fata de iunie 2018. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2019 cu +15.04% fata de iunie 2018, atingand un volum de 14.082 unitati, anunta ACAROM. Pe primele 6 luni din 2019, numarul autoturismelor…