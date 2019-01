Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a modificarii și completarii titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a normelor metodologice date in aplicarea acestuia, se impune adaptarea corespunzatoare a procedurilor privind direcționarea unor sume din impozitul anual pe venit pentru susținerea entitaților…

- Documente atasate: Declaratia Unica de Venit 2019 Prin formularul "Declarație unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" au fost declarate de catre persoanele fizice veniturile realizate in anul 2017, pe baza carora organul fiscal a stabilit impozitul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat o lege potrivit careia copiii unei anumite categorii de bugetari vor primi pensie de urmaș. Proiectul de lege a fost adoptat, pe 12 decembrie, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizonal.

- Documente atasate: Masuri fiscal bugetare Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, una dintre acesta fiind scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31…

- Contribuabilii persoane fizice pot beneficia, pana in 15 decembrie 2018, de un sistem de bonificatii in cazul platii anticipate a impozitului pe venit si a contributiilor sociale astfel: • O bonificatie de 5% pentru plata cu anticipatie, pana in data de 15 decembrie 2018 a obligatiilor fiscale estimate…

- Ministerul Finanțelor va pune pe tapet o mulțime de propuneri pentru a ușura viața contribuabililor, precum eliminarea impozitului pe dividende, consolidarea fiscala pentru companii, corectarea inadvertențelor din Codul fiscal etc., dar nu va implementa niciuna dintre ele pe motiv ca “nu exista spațiu…

- Autorizatia de mediu va trebui avizata anual si nu mai este limitata in timp, adica la 5 sau, respectiv, 10 ani. Ca atare, operatorii economici din Gorj sunt asteptati la Agentia pentru Protectia Mediului Gorj in vederea solicitarii reviz...